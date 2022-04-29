Босс «Ньюкасла» хочет выкупить Таргетта у «Астон Виллы»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау хочет сохранить защитника Мэтта Таргетта после срока окончания аренды из «Астон Виллы».

Контракт футболиста с бирмингемским клубом рассчитан до лета 2025 года, но игрок уже заявил, что не горит желанием возвращаться в «Астон Виллу».

Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау недавно дал добро совету директоров на приобретение защитника на постоянной основе, сообщает Caught Offside.

Футболист присоединился к «сорокам» в зимнее трансферное окно и сразу стал игроком основного состава.

В этом сезоне Таргетт провел за «Ньюкасл» в АПЛ 12 матчей.