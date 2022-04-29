Артета: «Не думаю, что Парти вернётся в этом сезоне»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил журналистам свежую информацию о восстановлении полузащитника клуба Томаса Парти.

«Мы не ожидаем, что он добьется такого быстрого прогресса, чтобы увидеть его в этом сезоне, но, надеюсь, я ошибаюсь», — сказал Артета на пресс-конференции в пятницу.

Парти получил травму бедра в начале апреля в матче АПЛ против «Кристал Пэлас». Футболист является основным опорником команды и после того, как он выбыл из строя, «Арсенал» начал уступать «Тоттенхэму» в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов.

В этом сезоне Парти провел в АПЛ 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.