Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мерсон: «Роналду – 37, ему нет места в команде тен Хага»

29 Апреля 2022 • 20:53 Комментировать

Футбольный эксперт Пол Мерсон заявил, что был бы удивлён, если бы новый тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оставил в команде Криштиану Роналду.

«Я был бы удивлен, если бы Эрик тен Хаг хотел, чтобы он был там, если честно — он пытается построить свою команду, а Роналду - 37 лет.», - сказал Мерсон.

Эксперт считает, что португальцу лучше отправиться в «ПСЖ», где он сможет играть в Лиге чемпионов.

«Лига 1 — легкая лига, и Роналду сможет сосредоточиться на Лиге чемпионов в «ПСЖ», - добавил Мерсон.

В этом сезоне Роналду провел в АПЛ 28 матчей, забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пол Мерсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
30.04  14:30 Ньюкасл ... Ливерпуль 6.80 4.90 1.45
30.04  17:00 Вулверхэмптон ... Брайтон 2.65 3.00 3.00
30.04  17:00 Астон Вилла ... Норвич 1.53 4.40 6.20
30.04  17:00 Уотфорд ... Бёрнли 2.42 3.30 3.10
30.04  17:00 Саутгемптон ... Кристал Пэлас 2.18 3.65 3.25
30.04  19:30 Лидс ... Манчестер Сити 9.80 6.40 1.28
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Апреля
22:24 · Англия. Премьер-лига
Джеррард о продлении контракта Клоппа: «Это самое важное подписание «Ливерпуля»
22:13 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Атлетико»
22:05 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард советуется с женой по поводу состава «Эвертона»
21:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может продать Мареза вместо Жезуса
21:53 · Англия. Премьер-лига
Босс «Ньюкасла» хочет выкупить Таргетта у «Астон Виллы»
21:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов потратить 50 миллонов евро на Рэшфорда
21:21 · Англия. Премьер-лига
Джеррард уверен, что «Астон Вилла» избежит вылета
21:20 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Не думаю, что Парти вернётся в этом сезоне»
21:10 · Англия. Премьер-лига
Салах - лидер не только по количеству голов, но и по голевым передачам в АПЛ
20:53 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Роналду – 37, ему нет места в команде тен Хага»
20:41 · Англия. Премьер-лига
Лукаку и «Барселона» - возможен роман
20:35 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Ньюкасла» считает, что клуб будет бороться за топ-6 в следующем сезоне
20:25 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Аякса» попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»
20:25 · Англия. Чемпионшип
Макси Лопес может стать акционером английского клуба
20:17 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» не планирует продавать Уорд-Прауса
Все новости
Рекомендуем