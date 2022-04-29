Мерсон: «Роналду – 37, ему нет места в команде тен Хага»

Футбольный эксперт Пол Мерсон заявил, что был бы удивлён, если бы новый тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оставил в команде Криштиану Роналду.

«Я был бы удивлен, если бы Эрик тен Хаг хотел, чтобы он был там, если честно — он пытается построить свою команду, а Роналду - 37 лет.», - сказал Мерсон.

Эксперт считает, что португальцу лучше отправиться в «ПСЖ», где он сможет играть в Лиге чемпионов.

«Лига 1 — легкая лига, и Роналду сможет сосредоточиться на Лиге чемпионов в «ПСЖ», - добавил Мерсон.

В этом сезоне Роналду провел в АПЛ 28 матчей, забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи.