Игрок «Ньюкасла» считает, что клуб будет бороться за топ-6 в следующем сезоне

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс считает, что в следующем сезоне «Ньюкасл» будет бороться за попадание в еврокубки.

«Мы знаем, что не в одночасье попадем в шестерку лучших, мы должны доказывать это ежедневно, но надеемся на лучшее. Я надеюсь, что мы сможем сформировать отличную команду и настроен очень оптимистично. Надеюсь, мы сможем бороться за Лигу Европы, может быть, за Лигу чемпионов», - сказал Гимараэс.

Он также он отметил, что если бы мог распоряжаться трансферным бюджетом, то первым делом пригласил бы в клуб нападающего «Лиона» Лукаса Пакета.

В данный момент «Ньюкасл» занимает 9-е место в таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 17 очков.