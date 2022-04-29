Защитник «Аякса» попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Аякса» Лисандро Мартинес попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

В будущем сезоне английский клуб возглавит нынешний тренер «Аякса» Эрик тен Хаг. Ожидается, что приход нового специалиста повлечет за собой основательное изменение состава команды.

Мартинес является одной из трансферной целью «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes. 24-летний аргентинец может сыграть как центрального защитника, так и оперировать в опорной зоне полузащиты.

В этом сезоне футболист провел в высшем голландском дивизионе 26 матчей, забил 1 гл и отдал 3 результативные передачи.