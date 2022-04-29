«Саутгемптон» не планирует продавать Уорд-Прауса

«Саутгемптон» не планирует продавать полузащитника Джеймса Уорд-Прауса, несмотря на интерес со стороны «Ньюкасла» и «Тоттенхэма».

Контракт футболиста заканчивается через четыре года, и «святые» намерены оставить его в своих рядах, сообщает Daily Mail.

Игрок проводит отличный сезон за «Саутгемптон» и является одним из кандидатов на попадание в заявку сборной Англии на чемпионат мира в Катар. Ранее сообщалось, что к 27-летнему футболисту проявляют интерес «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Однако, «Саутгемптон» заявил, что не собирается отпускать футболиста, который также является капитаном клуба.

В этом сезоне полузащитник провел в АПЛ 32 матча, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.