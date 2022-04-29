«Челси» планирует вернуть Абрахама

«Челси» планирует вернуть в свои ряды нападающего «Ромы» Тэмми Абрахама.

Форвард ранее выступал за «синих» с 2019 по 2021 год, сыграв в 56 матчах и забив 21 гол, но так и не стал игроком основного состава. Летом он перешел в «Рому», где быстро зарекомендовал себя одним из лучших нападающих Серии А.

Ранее была информация, что игроком интересуется «Арсенал». Сейчас к борьбе за форварда подключился «Челси», сообщает SPORT.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 33 матча, забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.