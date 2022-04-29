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«Манчестер Юнайтед» лидирует в гонке за Осимхена

29 Апреля 2022 • 19:56 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» лидирует в гонке за нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Футболист вызывает интерес со стороны нескольких клубов АПЛ. «Наполи» ранее не желал продавать игрока, но позднее руководство клуба заявило, что отпустит игрока за сумму около 100 миллионов евро.

На данный момент главным претендентом на Осимхена является «Манчестер Юнайтед», сообщает Corriere dello Sport. В клубе считают, что игрок сможет стать заменой Криштиану Роналду.

В этом сезоне форвард провел в Серии А 23 матча, забил 12 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Виктор Осимхен
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