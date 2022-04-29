Клопп: «Продление моего контракта вряд ли повлияет на решение Салаха»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не считает, что продление его контракта как-то повлияет на решение других игроков уйти или остаться в клубе.

«Это вопрос к парням. Но мое отношение к ним всегда самое хорошее», - сказал Клопп.

Он отметил, что в жизни есть более важные вещи, чем рассуждать о том, кто является тренером команды.

«Я считаю, что в жизни есть более важные вещи, о которых нужно думать. Не только о том, кто сейчас руководит командой. Хотя, знание кто будет твоим менеджером – это тоже важно», - сказал наставник «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах до сих пор не достиг договоренности по поводу продления контракта.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 31 матч, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.