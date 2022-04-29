Конте о своём будущем: «Я приму решение по окончанию сезона»

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о своём будущем в лондонском клубе. Контракт итальянца рассчитан до конца сезона 2022/23, но тренер не стал исключать, что может покинуть команду раньше.

«Нам осталось сыграть 5 матчей до конца сезона. В конце сезона я сяду за стол переговоров со своим клубом, после чего постараюсь принять лучшее решение», – сказал Конте на пресс-конференции перед матчем с «Лестером».

Напомним, сегодня Антонио Конте заявил, что не собирается летом уходить в «ПСЖ», обвинив журналистов в распространении неправдивых слухов. Ранее сообщалось, что итальянец мечтает работать в Париже.