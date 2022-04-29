«Челси» сомневается в приобретении Ньигеса на постоянной основе

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сомневается в целесообразности приобретения полузащитника Сауля Ньигеса на постоянной основе.

«Мы поговорим об этом в конце сезона. На данный момент это сложная ситуация для него лично, но мне нравится, что он все еще вносит свой вклад в игру команды», - сказал Тухель на пресс-конференции журналистам.

Ньигес находится в аренде их мадридского «Атлетико» и у «Челси» есть возможность выкупить футболиста за сумму около 40 миллионов евро. Тем не менее, игрок редко выходил в стартовом составе «синих» в этом сезоне.

«У меня не так много хороших новостей для него, когда я сообщаю стартовый состав. Ему нужно оставаться вовлеченным умственно и физически, это то, что он делает, хотя это нелегко», - добавил Тухель.