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Рангник посоветовал руководству «Манчестер Юнайтед» искать молодых талантов

29 Апреля 2022 • 18:40 Комментировать

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник посоветовал клубу искать молодых талантов.

«Клуб должен пытаться искать будущих молодых звезд и пытаться их развивать. С другой стороны, назовите мне пятерых молодых игроков, которые стремились бы перейти в «Юнайтед»?» - заметил Рангник.

Он добавил, что как только молодой талант засветится на европейской арене, конкуренция за него возрастает настолько, что в данный момент «Манчестер Юнайтед» не может позволить себе бороться с другими клубами. В частности, он привел пример с трансфером Эрлинга Холанна.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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