Рангник посоветовал руководству «Манчестер Юнайтед» искать молодых талантов

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник посоветовал клубу искать молодых талантов.

«Клуб должен пытаться искать будущих молодых звезд и пытаться их развивать. С другой стороны, назовите мне пятерых молодых игроков, которые стремились бы перейти в «Юнайтед»?» - заметил Рангник.

Он добавил, что как только молодой талант засветится на европейской арене, конкуренция за него возрастает настолько, что в данный момент «Манчестер Юнайтед» не может позволить себе бороться с другими клубами. В частности, он привел пример с трансфером Эрлинга Холанна.