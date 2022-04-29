«Ювентус» готов предложить Рабио в обмен на Жоржиньо

«Ювентус» готов предложить Адриена Рабио и доплату в обмен на полузащитника «Челси» Жоржиньо.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хочет усилить линию полузащиты в летнее трансферное окно. Жоржиньо, который ранее заявлял, что желает покинуть английский клуб по окончании сезона, является одной из трансферных целей туринского клуба, сообщает издание But!

Контракт Жоржиньо с «Челси» истекает в 2023 году. Его агент некоторое время назад намекал на возможность возвращения в Серию А.

В свою очередь, наставник «синих» Томас Тухель также стремится укрепить состав и Рабио, с которым ранее он работал в «ПСЖ», может стать одним из футболистов, который будет интересен немецкому специалисту, считают в туринском клубе.