​Где смотреть матч «Саутгемптон» - «Кристал Пэлас» онлайн

В одном из субботних матчей Премьер-лиги Англии будут играть «Саутгемптон» и «Кристал Пэлас».

Поединок на поле стадиона «Сент-Мэрис» стартует в 17:00 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Саутгемптон» и «Кристал Пэлас» являются соседями по турнирной таблице – команды занимают соответственно 13-е и 14-е места в Премьер-лиге. Отрыв от зоны вылета позволяет «святым» и «орлам» в очном субботнем поединке играть в своё удовольствие. Каждая из команд постарается порадовать своих болельщиков.