Президент «Ювентуса» Аньелли сравнил АПЛ и Суперлигу

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением о Суперлиге и Английской премьер-лиге.

«Суперлига на самом деле у нас уже есть: это Английская премьер-лига, потому что таланты идут туда, где лучше всего платят. АПЛ зарабатывает 4,2 миллиарда евро в год и, медленно, привлекает всех талантов к себе», - приводит слова Аньелли Tuttosport.

Ожидается, что УЕФА выделил более 5 миллиардов евро на следующую Лигу чемпионов, но сколько из этого достанется таким странам, как Италия, Франция или Испания?

После 34-го тура «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 66 очков.