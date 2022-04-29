Форвард «Ливерпуля» назван лучшим игроком сезона в АПЛ

Звёздный египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах был назван лучшим футболистом АПЛ сезона 2021/2022.

29-летний египетский футболист был назван лучшим игроком сезона в АПЛ по версии Ассоциации спортивных журналистов. Форвард мерсисайдской команды получил почти 50 процентов голосов. Второе место в голосовании занял бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне. Тройку замкнул опорник «Вест Хэма» Деклан Райс.

Напомним, что в этом сезоне Мохамед Салах провёл в АПЛ 31 матч. Форвард забил 22 мяча и сделал 13 результативных передач.