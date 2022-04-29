Невилл назвал Роналду лучиком света в плохом сезоне «Манчестер Юнайтед»

Известный экс-игрок, а ныне эксперт Гари Невилл восхитился игрой нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Невилл заявил, что профессионализм 37-летнего португальского футболиста поражает, так как Криштиану быстро восстановился после трагедии в семье и снова вышел на поле для того, чтобы приносить команде пользу. Экс-игрок отметил, что Роналду является лучиком света в плохом сезоне «красных дьяволов».

Напомним, что в этом сезоне Криштиану Роналду провёл в английском чемпионате 28 поединков, в которых отметился 17 забитыми мячами и тремя ассистами.