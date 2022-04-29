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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» продлил контракт с Шером

29 Апреля 2022 • 11:05 Комментировать

Руководители «Ньюкасла» приняли решение продлить соглашение с опытным швейцарским защитником Фабианом Шером.

Как сообщает пресс-служба «сорок», новый контракт 30-летнего швейцарского футболиста с английской командой будет рассчитан до лета 2024 года. Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау заявил, что очень рад, что Шер останется в клубе, ведь защитник всегда нацелен на победу и очень важен для команды.

Напомним, что в этом сезоне Фабиан Шер провёл в английском чемпионате 23 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Английская Премьер-лига Фабиан Шер
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