«Ньюкасл» продлил контракт с Шером

Руководители «Ньюкасла» приняли решение продлить соглашение с опытным швейцарским защитником Фабианом Шером.

Как сообщает пресс-служба «сорок», новый контракт 30-летнего швейцарского футболиста с английской командой будет рассчитан до лета 2024 года. Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау заявил, что очень рад, что Шер останется в клубе, ведь защитник всегда нацелен на победу и очень важен для команды.

Напомним, что в этом сезоне Фабиан Шер провёл в английском чемпионате 23 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.