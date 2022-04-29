Тухель объяснил, почему «Челси» отстал от лидеров АПЛ

Тренер «Челси» Томас Тухель объяснил журналистам причины, по которым лондонская команда так сильно отстала от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

Тухель заявил, что у «Сити» и «Ливерпуля» в этом сезоне практически не было проблем составом. Немецкий специалист отметил, что лондонский клуб весь сезон страдал из-за коронавиурса и длительных травм основных футболистов, что очень сильно сказалось на результатах.

Напомним, что на данный момент лондонская команда занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ. В активе «синих» 66 баллов после 33 сыгранных матчей.