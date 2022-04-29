Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед»: Состав, кроме вратарей, вызывает большие вопросы

Польский экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Томаш Кушчак высказался по поводу состава «красных дьяволов».

Кушчак сказал, что он ждёт в межсезонье больших перемен в манчестерской команде, которая не должна пропускать девять голов в двух матчах с «Ливерпулем». Экс-вратарь отметил, что состав «Юнайтед», кроме вратарской линии, вызывает большие вопросы, а на 37-летнего Криштиану Роналду уже нельзя взваливать такую ответственность.

Напомним, что на данный момент «красные дьяволы» под шефством Ральфа Рангника занимают лишь шестую позицию в таблице АПЛ.