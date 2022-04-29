Невилл о назначении тен Хага: Переходный период будет жёстким

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался по поводу назначения голландского специалиста Эрика тен Хага на пост главного тренера манчестерской команды.

Невилл считает, что в «Манчестер Юнайтед» грядут очень большие перемены, ведь половина игроков, скорее всего, этим летом покинет команду, да и новичков будет очень много. Экс-игрок отметил, что переходный период при тен Хаге у «красных дьяволов» будет очень жёстким.

Напомним, что Эрик тен Хаг подписал соглашение с манчестерским клубом, но к своим обязанностям голландский наставник приступит только после окончания этого сезона.