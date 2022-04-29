Рой Кин о Рэшфорде: Мне не нравится, когда игроки часто улыбаются

Известный ирландский экс-футболист Рой Кин высказался по поводу английского форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Кин считает, что на каждой разминке перед матчами Рэшфорд слишком много улыбается, что вызывает большие вопросы. Ирландец отметил, что ему вообще не очень нравятся игроки, которые слишком часто улыбаются, ведь к некоторым матчам нужно подходить с более серьёзным настроем.

Напомним, что в этом сезоне Маркус Рэшфорд провёл в английском чемпионате 25 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами.