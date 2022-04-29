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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рой Кин о Рэшфорде: Мне не нравится, когда игроки часто улыбаются

29 Апреля 2022 • 08:29 Комментировать

Известный ирландский экс-футболист Рой Кин высказался по поводу английского форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Кин считает, что на каждой разминке перед матчами Рэшфорд слишком много улыбается, что вызывает большие вопросы. Ирландец отметил, что ему вообще не очень нравятся игроки, которые слишком часто улыбаются, ведь к некоторым матчам нужно подходить с более серьёзным настроем.

Напомним, что в этом сезоне Маркус Рэшфорд провёл в английском чемпионате 25 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рой Кин Маркус Рэшфорд
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