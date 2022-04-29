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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл: Игроки «Манчестер Юнайтед» ходят по полю пешком

29 Апреля 2022 • 08:07 Комментировать

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл в очередной раз раскритиковал футболистов «красных дьяволов».

Невилл заявил, что игрокам манчестерской команды платят целое состояние, а они ходят по полю пешком. Экс-защитник отметил, что футболисты «Юнайтед» подают плохой пример для подражания молодому поколению в плане трудовой этики. Эксперт добавил, что ему очень стыдно за игру «красных дьяволов».

Напомним, что на данный момент манкунианцы под руководством Ральфа Рангника занимают лишь шестую позицию в таблице английского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл
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