Невилл: Игроки «Манчестер Юнайтед» ходят по полю пешком

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл в очередной раз раскритиковал футболистов «красных дьяволов».

Невилл заявил, что игрокам манчестерской команды платят целое состояние, а они ходят по полю пешком. Экс-защитник отметил, что футболисты «Юнайтед» подают плохой пример для подражания молодому поколению в плане трудовой этики. Эксперт добавил, что ему очень стыдно за игру «красных дьяволов».

Напомним, что на данный момент манкунианцы под руководством Ральфа Рангника занимают лишь шестую позицию в таблице английского чемпионата.