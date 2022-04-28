Руни опроверг информацию об интересе к себе со стороны «Бёрнли»

Наставник «Дерби Каунти» Уэйн Руни прокомментировал слухи, связывающие его с интересом «Бёрнли».

Как сообщалось вчера в английской прессе, «Бёрнли» сделал Уэйна Руни одним из основных кандидатов на роль сменщика Шона Дайча на посту главного тренера. Однако экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» опроверг эти сведения.

«Я услышал об этом сегодня утром на talkSPORT, и я услышал об этом впервые.

Как я уже говорил, подобные спекуляции говорят о моих заслугах и заслугах моего тренерского штаба, а также об успешности проделанной нами работы, но у меня остался год по контракту с «Дерби Каунти». Я хочу попытаться улучшить ситуацию», – заявил Руни, чья команда не смогла спастись от вылета из Чемпионшипа из-за наложенного на неё очкового штрафа.