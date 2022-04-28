УЕФА оштрафовал «Манчестер Юнайтед» за брошенные бутылки в Симеоне

УЕФА оштрафовал «Манчестер Юнайтед» за брошенные бутылки в главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Инцидент произошел во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В конце игры, когда Симеоне направился к тоннелю в подтрибунное помещение, фанаты «Юнайтед» забросали его пластиковыми бутылками и стаканчиками.

На пресс-конференции после матча Симеоне так прокомментировал случившееся:

«Когда я уходил с поля, я побежал, потому что я был счастлив и мне нравится наслаждаться этим в раздевалке. Поэтому я не знаю, что произошло», - сказал наставник «Атлетико».

Тем не менее, после расследования, которое провел УЕФА, было принято решение оштрафовать английский клуб.