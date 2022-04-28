Адриен Силва: «Думаю, Роналду сможет играть на высшем уровне еще около пяти лет»

Бывший полузащитник сборной Португалии поделился с журналистами своим мнением о спортивном долголетии Криштиану Роналду.

«Его долголетие — самое особенное в нем. Конечно, физически, с таким количеством игр, это может становиться все труднее и труднее. Но он все еще играет 60 или 70 игр в год, и он все еще в отличной форме», - сказал Силва в интервью изданию Goal.

Он добавил, что, по его мнению, форвард «Манчестер Юнайтед» сможет играть на самым высоко уровне еще несколько лет.

«Но даже если он начнет меньше играть, он все равно будет забивать. Так что я думаю, что он может играть еще четыре или пять лет на высоком уровне», - отметил экс-игрок сборной Португалии.