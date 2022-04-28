«Ливерпуль» интересуется защитником «Браги» Давидом Кармо.

Футболист практически согласовал все условия перехода в английский клуб полтора года назад, но тогда трансфер так и не состоялся. Сейчас главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп возобновил интерес к игроку.

22-летнего защитника «Браги» называют наследником Серхио Рамоса. В этом сезоне он провел 9 матчей в высшем дивизионе Португалии. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро. Его контракт с «Брагой» истекает в 2025 году.