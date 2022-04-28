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Кимпембе попал в сферу интересов «Челси»

28 Апреля 2022 • 13:41 Комментировать

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе попал в сферу интересов «Челси».

Лондонский клуб после потери Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера, которые летом покинут клуб, находится в поисках центрального защитника, и Кимпембе является одним из претендентов на переход в «Челси», сообщает Goal.

Главный тренер «синих» Томас Тухель хорошо знаком с футболистом по совместной работе в «ПСЖ».

Интересно, что бывший игрок «Челси» Франк Лебёф вынес неоднозначный вердикт Кимпембе. Он высказался о футболисте в том тоне, что тот почти в каждом матче допускает одну большую ошибку.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Преснел Кимпембе
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