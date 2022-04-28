Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе попал в сферу интересов «Челси».

Лондонский клуб после потери Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера, которые летом покинут клуб, находится в поисках центрального защитника, и Кимпембе является одним из претендентов на переход в «Челси», сообщает Goal.

Главный тренер «синих» Томас Тухель хорошо знаком с футболистом по совместной работе в «ПСЖ».

Интересно, что бывший игрок «Челси» Франк Лебёф вынес неоднозначный вердикт Кимпембе. Он высказался о футболисте в том тоне, что тот почти в каждом матче допускает одну большую ошибку.