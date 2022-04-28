«Манчестер Сити» включился в борьбу за Френки де Йонга

«Манчестер Сити» включился в борьбу за полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола считается давним поклонником таланта голландского футболиста и пытался подписать его еще в 2019 году. Теперь, когда Фернандиньо собирается уйти, а Илкай Гюндоган перевалил отметку в 30 лет, Гвардиола и «Сити» возродили интерес к 24-летнему игроку, сообщает Fichajes.

Ранее была информация, что де Йонгом также интересуется «Манчестер Юнайтед». Однако, в отличии от «горожан», «Юнайтед», скорее всего, не сможет предложить полузащитнику возможность участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.