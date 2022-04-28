Агент Осимхена обсудил с представителями «Наполи» трансфер игрока

Агент форварда «Наполи» Виктора Осимхена встретился с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом в начале этой недели, чтобы обсудить возможный переход нападающего в «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал».

Летом Осимхен может покинуть «Стадио Марадона», а «Наполи» ожидает предложение в размере около 100 миллионов евро. Это столько же, сколько «Ньюкасл» предлагал в январе, но неаполитанский клуб решил не продавать нигерийского футболиста в середине сезона.

Сам игрок мечтает перейти в АПЛ, сообщает Il Corriere dello Sport. Его агент Роберто Календа ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом».