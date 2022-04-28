Рангник отметил работу медицинского штаба «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался по поводу работы медицинского штаба «красных дьяволов».

Рангник сказал, что медицинский отдел в манчестерском клубе работает просто на высшем уровне. Немецкий специалист отметил, что сейчас у «Юнайтед» травмированы семь полевых футболистов, но это точно не имеет никакого отношения к работе сотрудников медицинского штаба, которые отлично выполняют свои обязанности.

Напомним, что на данный момент манкунианцы под шефством Рангника занимают в английском чемпионате лишь шестую позицию.