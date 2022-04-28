«Ливерпуль» хочет сохранить Клоппа

«Ливерпуль» хочет сохранить главного тренера Юргена Клоппа, сообщает журналист Пол Джойс.

По информации источника, «мерсисайдцы» планируют в ближайшее время начать переговоры с 54-летним специалистом о новом контракте. В клубе хотят заключить долгосрочное соглашение. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года, закончив своё семилетнее пребывание в дортмундской «Боруссии». Под руководством немца английский гранд сыграл 371 матч, одержав победу в 232 из них.

Под руководством Клоппа «Ливерпуль» завоевал чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.