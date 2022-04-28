Каррагер: «Думаю, Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль»

Футбольный эксперт Джейми Каррагер поделился своим мнением по поводу возможного победителя Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов. В АПЛ я не уверен, «Манчестер Сити» имеет небольшое преимущество в том смысле, что, если они выиграют все свои игры, они выиграют чемпионат Англии», - сказал Каррагер в интервью CBS Sports.

Тем не менее, он отметил, что «Ливерпуль» имеет шансы стать первым в АПЛ, если удачно проведет следующие выходные.

«Если «Ливерпуль» сможет пережить этот уик-энд, сохранив отставание от «Манчестер Сити», я думаю, что у них есть отличный шанс в лиге, но это зависит и от «Сити», - отметил Каррагер.

Он добавил, что в противостоянии «Реала» и «горожан» в финал выйдет мадридский клуб.