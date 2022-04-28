Клопп высоко оценил игру Кейта

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил игру гвинейского полузащитника «красных» Наби Кейта.

Клопп сказал, что гвинейский футболист проводит свой лучший сезон в составе «Ливерпуля». Немецкий специалист отметил, что Кейта выдающийся игрок, что было ясно с самого начала, но в этом сезоне полузащитник выступает особенно ярко и полезно для мерсисайдской команды.

Напомним, что в этом сезоне Наби Кейта провёл в английском чемпионате 18 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом. За «Ливерпуль» гвинеец выступает с 2018 года.