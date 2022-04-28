«Реал» готов провести медицинский осмотр Рюдигера

«Реал» готов провести медицинский осмотр защитника Антонио Рюдигера.

Защитник «Челси» должен пройти медицинский осмотр в ближайшие дни, после чего переход в мадридский клуб на правах свободного агента станет простой формальностью.

29-летний игрок отлично провел сезон 2021-22, сыграв 47 раз во всех соревнованиях за «Челси», отметившись пятью голами и четырьмя результативными передачами. Тем не менее, лондонский клуб не смог удержать футболиста в своих рядах.

В данный момент немецкий защитник максимально близок к подписанию контракта с «Реалом».