Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник предложил игрокам «Манчестер Юнайтед» самим выбрать капитана.

Ранее Рангник не стал рекомендовать нынешнего капитана команды Гарри Магуайра будущему тренеру «Юнайтед» Эрику тен Хагу.

«Я твердо верю, что капитана должна избирать команда», - заявил Рангник в интервью журналистам.

В конечном итоге, специалист отметил, что вопрос с капитаном команды на следующий сезон находится в компетенции тен Хага.

«Я знаю, что многие главные тренеры так не поступают. Это то, что я сделал бы, если бы я все еще был менеджером в следующем сезоне, но, в конце концов, я им не являюсь. Это то, что Эрик должен будет решить», - сказал Рангник.