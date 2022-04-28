Клопп признал, что его поразила организация игры «Вильярреала»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил журналистам, что остался под впечатлением от того, как «Вильярреал» организовывает свою игру.

«То, как они организованы, снова стало для меня своего рода уроком. Когда я провел анализ, я подумал: «Вау, это действительно очень круто и очень хорошо», - отметил Клопп на пресс-конференции после первого полуфинального матча Лиги чемпионов, который закончился со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля».

Он добавил, что противостояние между клубами является дуэлью на самом высоком уровне и что победителем станет тот, кто максимально использует малейшие неточности соперника.