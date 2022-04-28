«Вильярреал» хочет подписать форварда «Уотфорда»

Боссы «Вильярреала» планируют в летнее трансферное окно подписать нигерийского нападающего «Уотфорда» Эммануэля Денниса.

По информации Evening Standard, испанская команда хочет летом заполучить в свои ряды 24-летнего нигерийского футболиста. На подписании африканского форварда настаивает главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери. Стоит отметить, что авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость Денниса в восемь миллионов евро.

В этом сезоне Эммануэль Деннис провёл в английском чемпионате 31 встречу. Форвард отметился десятью забитыми мячами и шестью ассистами.