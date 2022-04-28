Боссы «Манчестер Юнайтед» поручили Мендешу убедить Нуньеса перейти в английский клуб

Руководители «Манчестер Юнайтед» поручили известному агенту Жорже Мендешу убедить уругвайского форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса перейти в манчестерский клуб.

По информации Sport Witness, известный агент должен поспособствовать переходу уругвайского футболиста в «Манчестер Юнайтед». Напомним, что в услугах Нуньеса также заинтересованы многие топ-клубы Европы, среди которых «ПСЖ», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

В этом сезоне Дарвин Нуньес провёл в португальском чемпионате 26 матчей, в которых отметился 25 забитыми мячами и четырьмя ассистами.