«Вулверхэмптон» готов заплатить 18 млн евро за форварда «Валенсии»

Руководители «Вулверхэмптона» хотят в летнее трансферное окно попробовать подписать португальского форварда «Валенсии» Гонсало Гуэдеша.

По информации издания The Telegraph, «волки» намерены подписать 25-летнего португальского футболиста, который летом был бы не против сменить клубную прописку. За Гуэдеша боссы «Вулверхэмптона» готовы выложить около 18 миллионов евро. Напомним, что действующее соглашение форварда с «Валенсией» рассчитано до июня 2023 года.

В этом сезоне Гонсало Гуэдеш провёл в испанской лиге 31 матч. Португалец отметился 11 забитыми мячами и шестью результативными передачами.