Рубен Невеш намерен покинуть «Вулверхэмптон» эти летом. Игроком интересуются такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и мадридский «Атлетико».

На данный момент футболист восстанавливается после травмы. В этом сезоне в составе «волков» Невеш провел 31 игру и забил 4 гола.

Клуб готов отпустить футболиста и сейчас рассматривает варианты, сообщает 90min, хотя главный тренер «Вулверхэмптона» Бруно Лаже хотел бы оставить Невеша в составе команды.

«Когда у вас есть такой игрок, лучшее, что можно сделать — это повысить его зарплату и продлить соглашение», - прокомментировал ситуацию с футболистом наставник «Вулверхэмптона».