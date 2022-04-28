Магуайр может пропустить остаток сезона

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр из-за повреждения может больше не выйти на поле в этом сезоне.

По информации Daily Mail, 29-летний английский футболист из-за проблем с коленом может пропустить оставшиеся матчи английского чемпионата. Напомним, что многие болельщики и эксперты жёстко критикуют Магуайра за неудачную игру в этом сезоне. Недавно защитник получил письмо, где было сказано, что в его доме якобы заложена бомба.

В этом сезоне Гарри Магуайр провёл в английском чемпионате 28 поединков, в которых отметился одним забитым мячом. За «красных дьяволов» защитник выступает с 2019 года.