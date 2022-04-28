Тухель о трансферах «Челси»: «Наши руки связаны»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал журналистам о проблемах клуба в летнее трансферное окно.

«Никогда нельзя быть полностью уверенным, но у нас были бы какие-то цели, и мы бы наверняка связались с некоторыми игроками и узнали об их ситуации», - сказал наставник «Челси» на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Юнайтед».

Он отметил, что клуб делает все возможное в этих условиях, чтобы подписать новых футболистов.

«Сейчас у нас связаны руки, мы еще можем вести переговоры, но не можем действовать. Ситуация не идеальная», - отметил Тухель.

Он добавил, что в клубе с нетерпением ждут решение вопроса о новом владельце.