Скоулз: Тен Хагу нужно брать пример с Артеты

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз посоветовал новому тренеру «красных дьяволов» Эрику тен Хагу брать пример с наставника «Арсенала» Микеля Артеты.

Скоулз сказал, что Артета в лондонской команде проделал невероятную работу и относительно быстро всё перестроил. Экс-игрок отметил, что голландскому специалисту во время перестройки в «Манчестер Юнайтед» нужно будет взять пример именно с Артеты.

Напомним, что Эрик тен Хаг подписал соглашение с манчестерской командой, но к своим обязанностям приступит только летом. На данный момент голландский тренер продолжает работать с амстердамским «Аяксом».