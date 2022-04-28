Экс-игрок «Ливерпуля» посоветовал Салаху продлить контракт с клубом

Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Барнс высказался по поводу ситуации с контрактом египетского нападающего Мохамеда Салаха.

Барнс сказал, что если «Ливерпуль» не может потянуть запросы Салаха, то нужно отказать египетскому футболисту. Экс-игрок отметил, что Мохамеду стоит понять, что в условном «Реале» он не смог бы делать то, что делает в «Ливерпуле», так что египтянину было бы лучше остаться в мерсисайдской команде.

Напомним, что Мохамед Салах в этом сезоне провёл в английском чемпионате 31 встречу. Форвард забил 22 гола и сделал 13 ассистов.