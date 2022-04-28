Фергюсон: Надеюсь, что тен Хаг преуспеет в «Манчестер Юнайтед»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался по поводу назначения голландского тренера Эрик тен Хага в манчестерскую команду.

Фергюсон сказал, что манчестерскому клубу сейчас нужен тренер, который будет полностью контролировать ситуацию. Опытный специалист выразил надежду на то, что у Эрика тен Хага действительно всё получится в манчестерской команде, с которой голландец преуспеет во всём.

Напомним, что тен Хаг официально подписал контракт с «красными дьяволами». К работе голландский наставник приступит после окончания этого сезона.