Тен Хаг хочет забрать Аллера в «Манчестер Юнайтед»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет привести с собой из «Аякса» нападающего Себастьяна Аллера.

Форвард уже имеет опыт выступления в АПЛ: ранее он два сезона провел в «Вест Хэме», но в 48 матчах забил только 10 голов.

После этого Аллер перебрался в «Аякс», где под руководством тен Хага стал игроком основного состава. В этом сезоне Аллер в 39 матчах забил 33 гола и отдал 9 результативных передач за голландский клуб.

Как сообщает The Sun, тен Хаг в следующем сезоне хотел бы видеть Аллера в рядах «Манчестер Юнайтед». Цена на игрока составляет около 42 миллионов евро.