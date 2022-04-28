Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг хочет забрать Аллера в «Манчестер Юнайтед»

28 Апреля 2022 • 08:36 Комментировать

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет привести с собой из «Аякса» нападающего Себастьяна Аллера.

Форвард уже имеет опыт выступления в АПЛ: ранее он два сезона провел в «Вест Хэме», но в 48 матчах забил только 10 голов.

После этого Аллер перебрался в «Аякс», где под руководством тен Хага стал игроком основного состава. В этом сезоне Аллер в 39 матчах забил 33 гола и отдал 9 результативных передач за голландский клуб.

Как сообщает The Sun, тен Хаг в следующем сезоне хотел бы видеть Аллера в рядах «Манчестер Юнайтед». Цена на игрока составляет около 42 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Себастьян Аллер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.04  21:45 Манчестер Юнайтед ... Челси 3.25 3.65 2.17
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Апреля
10:42 · Англия. Премьер-лига
Клопп признал, что его поразила организация игры «Вильярреала»
10:27 · Англия. Премьер-лига
Доусон призвал фанатов «Вест Хэма» максимально поддержать клуб в матче Лиги Европы
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Вильярреал» хочет подписать форварда «Уотфорда»
10:18 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Мане – выдающийся игрок»
10:15 · Англия. Премьер-лига
Боссы «Манчестер Юнайтед» поручили Мендешу убедить Нуньеса перейти в английский клуб
10:11 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» готов заплатить 18 млн евро за форварда «Валенсии»
10:10 · Англия. Премьер-лига
Рубен Невеш намерен покинуть «Вулверхэмптон»
10:02 · Англия. Премьер-лига
Магуайр может пропустить остаток сезона
09:10 · Англия. Премьер-лига
Рубен Диаш: «Бернабеу» - сумасшедшее место, но и «Сити» —сумасшедшая команда»
09:04 · Англия. Премьер-лига
Тухель о трансферах «Челси»: «Наши руки связаны»
09:02 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: Тен Хагу нужно брать пример с Артеты
08:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» проявляет интерес к де Врею
08:43 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля» посоветовал Салаху продлить контракт с клубом
08:38 · Англия. Премьер-лига
Фергюсон: Надеюсь, что тен Хаг преуспеет в «Манчестер Юнайтед»
08:36 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет забрать Аллера в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем