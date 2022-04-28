Таргетт находится в сфере интересов «Лидса»

Защитник «Астон Виллы» Мэтт Таргетт, который сейчас на правах аренды играет в «Ньюкасле», находится в сфере интересов «Лидса».

Таргетт перешел в «Ньюкасл» в зимнее трансферное окно и сейчас является одним из ключевых игроков «сорок». «Ньюкасл» планирует выкупить у «Астон Виллы» права на левого защитника по окончании сезона.

Как сообщает 90min, футболистом также заинтересовался «Лидс», который стремится найти в игроке решение своих проблем на левом фланге защиты. Ожидаемая цена на Таргетта составляет около 18 миллионов евро.