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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» поборется за Лингарда

28 Апреля 2022 • 08:14 Комментировать

«Ньюкасл» поборется за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.

В летнее трансферное окно за футболиста сборной Англии может развернуться настоящая битва. Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Милан» и «Атлетико». По последней информации, в борьбу за Лингарда также вступил «Ньюкасл», сообщает 90Min.

Прошлый сезон Лингард провел на правах аренды в «Вест Хэме» и помог клубу квалифицироваться в Лигу Европы. Летом он вернулся в «Манчестер Юнайтед», но так и не стал игроком стартового состава. Контракт футболиста заканчивается этим летом.

Уточняется, что «Ньюкасл» может стать основным претендентом на футболиста, так как пребывание в АПЛ поможет игроку попасть в заявку сборной Англии на чемпионат мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Джесси Лингард
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