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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Руни возглавил список кандидатов на пост главного тренера «Бёрнли»

28 Апреля 2022 • 01:33 Комментировать
Уотфорд
...
Бёрнли
2.60 3.35 2.70
30.04 17:00

По данным источника, наставник «Дерби Каунти» Уэйн Руни является одним из основных кандидатов на должность нового главного тренера «Бёрнли».

Недавно тренерской работы в «Бёрнли» лишился Шон Дайч, долгие годы добивавшийся успехов с «кларетовыми». Руководство клуба ведёт поиски нового наставника, но до конца сезона руководить командой будет исполняющий обязанности рулевого Майк Джексон.

Как информирует издание The Sun, известный в прошлом нападающий Уэйн Руни возглавил список желаний «Бёрнли». Источник утверждает, что нынешний тренер «Дерби Каунти» может занять должность даже в том случае, если команда под руководством Джексона не сумеет сохранить прописку в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Бёрнли Дерби Каунти
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