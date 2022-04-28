Руни возглавил список кандидатов на пост главного тренера «Бёрнли»

По данным источника, наставник «Дерби Каунти» Уэйн Руни является одним из основных кандидатов на должность нового главного тренера «Бёрнли».

Недавно тренерской работы в «Бёрнли» лишился Шон Дайч, долгие годы добивавшийся успехов с «кларетовыми». Руководство клуба ведёт поиски нового наставника, но до конца сезона руководить командой будет исполняющий обязанности рулевого Майк Джексон.

Как информирует издание The Sun, известный в прошлом нападающий Уэйн Руни возглавил список желаний «Бёрнли». Источник утверждает, что нынешний тренер «Дерби Каунти» может занять должность даже в том случае, если команда под руководством Джексона не сумеет сохранить прописку в Английской премьер-лиге.